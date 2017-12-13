Евросоюз выделил Грузии еще 77,5 млн евро на развитие сельского хозяйства

13.12.2017 19:54 Развитие сельского хозяйства является одним из главных приоритетов правительства Грузии, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Глава правительства сегодня, 13 декабря, посетил сельскохозяйственную конференцию, которая прошла в выставочном центре ExpoGeorgia.



Участники встречи подвели итоги четырехлетней деятельности Европейской программы по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) в Грузии, а также обсудили ее новую, третью фазу, рассчитанную на 2017-2020 годы.



По словам премьер-министра, на осуществление третьей фазы программы выделено 77,5 миллиона евро. Полный бюджет ENPARD составляет 180 миллионов евро. Третья фазы программы предусматривает реализацию проектов по улучшению рабочих и жилищных условий жителей сельских регионов, а также защиты окружающей среды.



«Это соответствует нашим структурным изменениям, где охрана окружающей среды и сельское хозяйство будут единым структурным организмом», - отметил премьер.















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