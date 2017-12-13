Планируется уменьшить интервал движения поездов в метро до 2,5 минут

13.12.2017 20:45 Глава городской службы транспорта Тбилиси Мамука Мумладзе заявил, что планируется уменьшить интервал движения поездов в метро до 2,5 минут. По его словам, в бюджете на 2018 год учтены проекты стоимостью в 100 млн. лари в направлении транспорта.



«Планируется модернизация и капитальный ремонт метро, чтобы уменьшить интервал и перевозить более пассажиров. У метро есть ресурс, чтобы перевозить до 450 000 пассажиров в день. Также, несколько маршрутов автобусов открылись сегодня. Мы будем идти в этом направлении, чтобы появились способы легкого передвижения для граждан, и реально, эти суммы потратятся на то, чтобы мы заботились о комфорте. Чтобы сократить интервал метро до 2,5 минут, необходимо осуществить капитальный ремонт вагонов, добавить вагоны. Кроме того, в определенных районах, где большой интервал движения автобусов, мы сократим этот интервал и добавим автобусы», — заявил Мамука Мумладзе.















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