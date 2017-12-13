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Для содействия частному сектору в министерстве финансов осуществится реформа


13.12.2017   20:52
В направлении содействия частному сектору в 2018 году в министерстве финансов осуществится реформа, — об этом заявил министр финансов Мамука Бахтадзе в ходе представления проекта бюджета на 2018 год.

По его словам, ни одна реформа не будет проведена без консультаций с бизнесом.

«Самое важное направление, которого ждет наш бизнес – это внедрение системы автоматического возврата НДС. Очень упрощенная автоматическая система будет внедрена так, что предпринимателю даже не придется иметь отношений с бюрократией и вернуть ту сумму, которая принадлежит ему объективно. Кроме того, планируем внедрить автоматическую электронную систему декларирования и улучшить качество электронных сервисов, что значительно снизит время работы с налоговыми органами для бизнеса», — заявил министр финансов.

По его словам, с точки зрения таможенных сервисов, существует значительный потенциал для продвижения и, соответственно, планируется полная оцифровка таможенных сервисов и в этом направлении будут сделаны конкретные ша ги.







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