Парламент Грузии утвердил проект государственного бюджета на 2018 год

13.12.2017 21:42 Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2018 год. Главный финансовый документ следующего года, окончательный вариант которого представил новый министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, депутаты приняли единогласно 111-тью голосами.

Голосованию предшествовали длительное рассмотрение и дебаты, которые продолжались в течение всего дня.

Полный объем поступлений в госбюджет Грузии, сравнительно с 2017 году увеличивается на 943,8 млн лари и определен в размере 12,441 млн лари, в том числе: налоговые поступления – 10,490 млн лари; другие доходы – 460,0 млн лари.

Средства полученные в результате выпуска внутренних ценных бумаг – 400,0 млн лари; финансирование донаров - 1,951 млрд лари, из них; гранты – 3644,2 млн лари, а кредиты – 1,578 млрд лари.



Бюджетный дефицит – 1,206 млрд лари, источники финансирования которого – чистый рост внешнего долга - 861,8 млн лраи (71.5%); чистый рост внутреннего долга и использование остатка – 344,2 млн лари (28,5%).

Прогноз налоговых поступлений консолидированного бюджета на 2018 год составляет 10,260 млрд лари, что превышает на 520,0 млн лари обновленный план текущего года. В отношении ВВП налоговые поступления – 25,3%.



Планируемые налоговые поступления в соответствии с отдельными видами таковы: НДС – 4,400 млрд лари; подоходные налоги – 3,160 млрд лари; акциз – 1,450 млрд рали; налог на прибыль – 630,0 млн лари; налог на имущество – 390,0 млн лари; налог на импорт – 60,0 млн лари; другие налоги – 170,0 млн лари.



Сравнительно со вторым представлением, ассигнации госбюджета на 2018 год приблизительно увеличены на 56 млн лари и составляют 12 млрд 459 млн лари. Согласно госбюджету, правительство ожидает 4.5%-ный экономический рост.



И в следующем году среди министерств самый большой бюджет у Минздрава, Министерства инфраструктуры и Минобразования. В частности, В 2018 году бюджет Минздрава будет - 3 528.0 млн лари, Министерства инфраструктуры - 1 815.0 млн лари и Минобразования - 1 186.2 млн лари.



Как заявляют в Минфине, в госбюджете на 2018 год не отражен результат оптимизации, осуществленной в правительстве. Как поясняет ведомство, экономия и реальный результат оптимизации будут видны к концу первого квартала следующего года.















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