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Бахтадзе: Вдоль транзитной дороги, какой является железная дорога и страна, у нас наилучший показатель


13.12.2017   21:51
О какой потере транзитного потенциала вы говорите, когда вдоль транзитной дороги, какой являются железные дороги и страны, у нас наилучший показатель, — так откликнулся на парламентском пленарном заседании министр финансов Мамука Бахтадзе на заявление оппозиционных депутатов Ирмы Надирашвили и Романа Гоциридзе о том, что железная дорога Грузии работает на убытки.

По словам Бахтадзе, Грузинская железная дорога является лучшей в своей деятельности.

«Я немного удивлен вашим вопросом. Вы отметили, что Грузинская железная дорога работает на убытки и в последний год был плюс, так как там со стороны государства была осуществлена материальная передача.

Капитализация и успех любой компании определяется ее операционной прибылью, которая есть у компании. Не хочу вступать в эту дискуссию, так как я руководил этой организацией четыре года, но как экономист, неправильно сравнивать две разные цифры. Неправильно говорить, что железная дорога потеряла свой транзитный потенциал. Интересно, что думают инвестор и фондовая биржа, на которой квотируются бонды железной дороги. На слайде вы видите, что мы – наилучшие», — обратился к Гоциридзе Бахтадзе.

Министр финансов остановил внимание и на транзитной функции железной дороги.

«О какой потере транзитного потенциала вы говорите, когда вдоль транзитной дороги, какой являются железные дороги и страны, у нас наилучший показатель?! Для меня это непонятно. Когда мы говорим, что 2014-2015 годы были лучшими для Грузинской железной дороги, это не мои слова. Возьмите аудиторскую выписку большой четверки, посмотрите в нее и вы увидите эти цифры», — заявил Бахтадзе.







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