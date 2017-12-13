Бахтадзе: Пенсионная система обязательно должна начаться по правильной модели

13.12.2017 22:01 В ходе представления государственного бюджета на 2018 год, министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе говорил и о значении пенсионной реформы.



По его словам, без пенсионной реформы исключено принять нормальное социальное обеспечение в любой страны.



«Это очень комплексный вопрос, и та модель, которую выберет государство, должна быть результатом дебатов. Тут нет универсального рецепта. После обмена множеством мнений, мы должны сформулировать модель, которая будет лучше подобрана для существующей в нашей стране реальности», — заявил министр финансов.



По его словам, этот проект обязательно надо начинать что начинать по правильной модели.



«Консультации по этой модели, естественно, продолжатся, но у нас нет аргументов, чтобы не начинать это в 2018 году. Это обязательно надо начинать, и было бы лучше, начать до этого. Без пенсионной реформы исключено принять нормальное социальное обеспечение в любой страны. Любая другая модель, которую кто-либо пробовал, не была успешной. Мы не хотим заново изобретать велосипед. Пенсионная система должна начаться, до должна быть создана по правильной модели. Если вы назовете мне хоть одну страну, где принять социальное обеспечение удалось без пенсионной реформы, я обязательно учту аргумент оппозиции, однако вы физически не сможете назвать. Все страны сделали указанную реформу. Мы обязательно должны начать по правильной модели», — заявил Бахтадзе.

















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