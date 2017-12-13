Вопрос о повышении тарифов на электроэнергию решится до конца месяца

13.12.2017 22:08 Тарифный вопрос для потребителей электроэнергии в Грузии решится к концу месяца. Об этом в интервью телекомпании «Рустави-2» заявила председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) Ирина Милорава.



Накануне в комиссии по энергетике и водоснабжению состоялось очередное заседание, на котором был согласован план инвестиций в грузинскую энергосистему со стороны электрораспределительных компаний на 2017-2019 и 2017-2020 годы.



«Инвестиции — это один из самых важных компонентов в тарифах распределения и генерации и, естественно, их влияние на потребительские тарифы позднее будут оценены. Сегодня невозможно говорить о том, что произойдет с потребительским тарифом, потому что инвестиции в целом являются очень важным компонентом в тарифе, но не единственным. С будущей недели мы уже начнем тарифные заседания в отношении каждой компании и, соответственно, к концу месяца появятся контуры в отношении потребительского тарифа», — сказала Милорава.



В электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia не исключают, что в случае роста цен на закупаемую энергию, повысится и тариф для населения.



«В эти дни мы должны наблюдать за событиями — изменятся или нет тарифы теплостанций и гидроэлектростанций. Если рост произойдет и стоимость закупаемой нами электроэнергии вырастет на том фоне, что вырос, допустим, тариф Ингури ГЭС, то и на других гидроэлектростанциях и теплостанциях рост будет неизбежным», — сказал генеральный директор Energo-Pro Georgia Михаил Боцвадзе.



Между тем в компании «Теласи», которая владеет энергосетями Тбилиси, считают, что говорить о повышении тарифов пока рано.



«Об этом говорить пока рано. У нас представлена тарифная заявка в Комиссию по регулированию и ожидаем тарифного решения», — сказал заместитель коммерческого директора «Теласи» Михаил Антадзе.



В Тбилиси потребительский тариф на электроэнергию для абонентов компании «Теласи», потребляющих до 101 кВтч в месяц, составляет 11 тетри за 1 кВтч без учета НДС, от 101 до 301 кВтч — 14,4 тетри, более 301 кВтч — 18,2 тетри.



Потребительский тариф для абонентов компании Energo-Pro Georgia для потребляющих до 101 кВтч в месяц составляет 10,978 тетри за 1 кВтч без учета НДС, от 101 до 301 кВтч — 14,348 тетри, более 301 кВтч — 18,178 тетри.



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