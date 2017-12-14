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Парламент Казахстана согласился реструктуризировать долг Грузии


14.12.2017   18:44
Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о повторной реструктуризации задолженности Грузии перед Казахстаном, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как ранее рассказал министр финансов Бахыт Султанов, долг правительства Грузии перед правительством Казахстана составляет более 27,7 миллиона долларов.

Согласно документу, Грузия погашает задолженность перед Казахстаном на некоторых условиях. Например, уменьшается основной долг Грузии на сумму аналогичной задолженности Казахстана по Акту между Национальными банками двух стран на 2,3 миллиона долларов. Кроме того, процентная ставка сохраняется в размере 4% годовых, а график выплаты задолженности не учитывает накопленную пеню за просрочку и пролонгируется на условиях Парижского Клуба.

Таким образом, в соответствии с соглашением сумма выплат грузинской стороны составит более 37,9 миллиона долларов в 2017-2025 годах.






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