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Объявлен тендер на реабилитацию обсерватории в Абастумани
14.12.2017 20:31
Проект осуществит Фонд муниципального развития при финансировании Всемирного банка.
В рамках проекта, планируется реабилитация центрального телескопа (AZT-11) и существующей канатной дороги, а также прилегающей к обсерватории территории, автостоянки и благоустройство туалетов.
Предположительная стоимость работ составит 2,5 миллиона лари. Прием заявок на участие в тендере начнется с 11 января и продлится до 15 января.
Объект находится в Адигенском муниципалитете, южной части страны, в 250-ти километрах от Тбилиси. Обсерватория была основана академиком Евгением Харадзе в 1932 году и расположилась недалеко от курорта Абастумани на горе Канобили.Обсерватория связана с курортом Абастумани канатной дорогой. Обсераватория и её территория внесены в список памятников культурного наследия.
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