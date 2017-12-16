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Доля России в общем объеме денежных переводов в Грузию уменьшилась на 4,1%


16.12.2017   15:46
Доля России в общем объеме денежных переводов, поступивших в Грузию в ноябре текущего года, составила 32,1%. По информации Национального банка Грузии, это на 4,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Тем не менее, в ноябре 2017 года из России в Грузию было переведено $39,1 млн, что на $3,7 млн превышает показатель за ноябрь 2016 года. Россия продолжает сохранять за собой позицию главного донора Грузии.

Второе место занимает Италия, откуда в ноябре текущего года поступило $12,9 млн. Это на $3 млн больше суммы, переведенной в Грузию в ноябре прошлого года. Доля Италии в общем объеме денежных переводов в Грузию увеличилась с 10,2% до 10,5%.

На третьем месте — Греция, денежные переводы из которой выросли на $4 млн и достигли $12,5 млн, о доля этой страны в общем объеме денежных переводов в Грузию увеличилась с 8,7% до 10,2%.

На четвертой позиции — США, откуда поступило $11,6 млн, что на $1,3 млн выше показателя за ноябрь прошлого года. Доля США в общем объеме денежных переводов в Грузию уменьшилась с 10,6% до 9,5%.

Из Грузии за рубеж за этот же период было переведено $19,9 млн, что на $2,8 млн выше показателя за ноябрь прошлого года. В том числе, $8,1 млн было перечислено в Россию. В ноябре прошлого года из Грузии в Россию по системам денежных переводов поступило $7,3 млн.






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