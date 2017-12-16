National Geographic назвал Тбилиси среди городов, которые нужно посетить в 2018 году

16.12.2017 16:24 Тбилиси попал в тройку лучших мест для путешествий в 2018 году по версии National Geographic.



Редакторы самого популярного журнала о путешествиях и природе в конце года регулярно составляют рейтинг направлений, которые рекомендуют посетить своим читателям в наступающем году. В этот раз в список включено 21 направление.



«Вы в поисках своего следующего приключения? Лучшие подборки наших редакторов помогут вам открыть новые маршруты, попробовать местные блюда и познакомиться с яркой природой по всему миру», — говорится в описании рейтинга National Geographic.



В списке «Места, которые необходимо посетить в 2018 году» грузинская столица находится на третьей строчке.



«Городской пейзаж грузинской столицы меняется с головокружительной скоростью. Традиционное времяпрепровождение в Грузии – это серные бани, пухлые хинкали и легендарное гостеприимство настойчивых жителей обезоруживающе спонтанного Старого Тбилиси», — пишут авторы рейтинга.



National Geographic считает, что у исторической части грузинской столицы есть свой неповторимый шарм, отмечая, что «на тбилисскую архитектуру повлияли персидская, арабская, византийская, османская, российская и советская оккупации».



На первом месте рейтинга лучших направлений 2018 года оказался город Харэр на востоке Эфиопии. Второй в списке National Geographic стала провинция Жужуй в северо-западной части Аргентины.



В топ-десять также попали Сидней (Австралия), Оахака (Мексика), Вена (Австрия), остров Оаху Гавайского архипелага, Мальме (Швеция), Иордания и Дублин (Ирландия).















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