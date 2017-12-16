С черноморского нефтяного терминала SOCAR отгружен 2200-ый танкер

16.12.2017 18:18 С черноморского нефтяного терминала азербайджанской госкомпании SOCAR в Кулеви (Грузия) 15 декабря был отгружен 2200-ый танкер, говорится в сообщении на сайте терминала.



Отмечается, что Кулевский нефтяной терминал и порт приступили к работе 16 мая 2008 года, и для приема первого танкера потребовалось менее месяца.



"На протяжении 10 лет успешных операций порт Кулеви развил свою общую инфраструктуру до уровня, который может эффективно отвечать потребностям любой компании. Мощности порта увеличились, а также выросла доля операций, включая прием, погрузку и отправку танкеров. Мы намерены и в дальнейшем прилагать все усилия для устойчивого развития порта. Считаем, что наш прогресс будет продолжаться и в будущем. Мы надеемся отметить еще несколько новых ориентиров в ближайшие годы", - отмечается в сообщении терминала.



В 2016 году с Кулевского терминала было отгружено 152 танкера, что на 26,6 процента ниже показателя 2015 года (207 танкеров)



Терминал в грузинском Кулеви был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года, перевалка нефтепродуктов началась в июне. Суммарная мощность терминала составляет 10 миллионов тонн нефтеналивных грузов в год, включая три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива, четыре миллиона тонн мазута. Общая вместимость резервуарного парка терминала составляет 380 тысяч кубических метров.















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