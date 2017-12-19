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МВФ отмечает уменьшение долларизации в Грузии


19.12.2017   20:38
Международный валютный фонд указывает на снижение долларизации в Грузии.

Согласно распространенной организацией статистике, уровень долларизации депозитов в 2017 году составляет 64,8 %, а в будущем должен сократиться до 64,1%.

Это на 4% меньше прогноза, который фонд планировал до начала программы «Расширенного механизма финансирования».

Вместе с тем, долларизация депозитов в 2015 году составляла 66,8%, а в 2016 – 69,9%.

Что же касается долларизации кредитов, показатель в 2017 году составил 54,7%, а в следующем году – должен сократиться до 54,1-го процентов.

Для сравнения, в 2015 году долларизация займов была 63,1%, в 2016 году – 64,6%.






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