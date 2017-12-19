МВФ отмечает уменьшение долларизации в Грузии

19.12.2017 20:38 Международный валютный фонд указывает на снижение долларизации в Грузии.



Согласно распространенной организацией статистике, уровень долларизации депозитов в 2017 году составляет 64,8 %, а в будущем должен сократиться до 64,1%.



Это на 4% меньше прогноза, который фонд планировал до начала программы «Расширенного механизма финансирования».



Вместе с тем, долларизация депозитов в 2015 году составляла 66,8%, а в 2016 – 69,9%.



Что же касается долларизации кредитов, показатель в 2017 году составил 54,7%, а в следующем году – должен сократиться до 54,1-го процентов.



Для сравнения, в 2015 году долларизация займов была 63,1%, в 2016 году – 64,6%.















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