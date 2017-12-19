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АБР выделил 12 миллионов евро на ремонт метро в Тбилиси
19.12.2017 21:10
Азиатский банк развития согласился профинансировать замену электропроводки и вентиляции на станциях тбилисского метрополитена.
Соглашение о выделении на ремонт столичного метро 12 миллионов евро подписали министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) Йешим Эльхан-Каялар.
Соответствующие работы в метро будут вестись в 2018-2019 годах. Так, в 2018 планируется отремонтировать десять станций метро, сообщают сегодня "Новости-Грузия".
Сегодня в Тбилиси также состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию сотрудничества АБР с грузинскими властями. "Сегодня сотрудничество Грузии и Азиатского банка развития является примером. У Азиатского банка развития есть очень диверсифицированный и динамичный портфель в Грузии, который содержит в себе такие сферы, как водоснабжение, строительство дорог, энергетика", — заявил на мероприятии глава Минфина Грузии Мамука Бахтадзе.
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