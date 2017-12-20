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В январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,9%
20.12.2017 21:14
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2017 года составил около 9,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
Это на 12,9% больше данных за аналогичный период 2016 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии «Сакстат».
За 11 месяцев 2017 года экспорт составил более 2,4 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На 8,8% вырос также и объем импорта, который в январе-ноябре составил более 7,1 миллиарда долларов.
Отрицательный торговый баланс Грузии за 11 месяцев составил около 4,7 миллиарда долларов, что представляет собой 49% от всего внешнеторгового оборота.
За отчетный период товарооборот Грузии со странами Евросоюза увеличился на 3%, составив более 2,6 миллиарда долларов. Экспорт из этой суммы составил около 580 миллионов долларов – рост 12,8%, а импорт составил около 2 миллиардов долларов – рост на 0,5% больше. Доля стран ЕС во всем внешнеторговом обороте Грузии составила 26,8%.
Со странами СНГ товарооборот за январь-ноябрь составил более 3,1 миллиарда долларов, что на 30,6% больше в сравнении с данными за 2016 год. Экспорт составил – 1 миллиарда долларов – рост 56,6%, а импорт — более 2,1 миллиарда долларов — рост 20,8%. Доля стран СНГ во всем внешнеторговом обороте Грузии составила 32,7%.
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