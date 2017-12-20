Нацбанк Грузии призывает население быть осторожнее с криптовалютами

20.12.2017 23:23 Национальный банк Грузии предупреждает о рисках, связанных с использованием виртуальных валют, популярность которых в последнеее время выросла во всем мире.



Самая первая и самая популярная на сегодняшний день криптовалюта — биткоин, появилась в 2009 году и стала активно работать в качестве платежного средства уже через год.



«Виртуальная валюта в Грузии не представляет собой законный способ оплаты. Её деятельность не регулируется грузинским законодательством и, соответственно, виртуальная валюта не представляет собой сферу регулирования Национальным банком Грузии», — говорится в сообщении НБГ.



Национальный банк предупреждает, что при пользовании виртуальной валютой следует иметь в виду следующие обстоятельства:



Существующие сегодня виртуальные валюты характеризует большое колебание цен, на что, с большой вероятностью, влияют спекулятивные ожидания. Из-за такой нестабильности цен на виртуальные валюты её пользователи могут встать перед потенциальным финансовым ущербом.



На виртуальные валюты не распространяется действие центральных регулирующих органов, из-за чего процесс преодоления проблем и споров пользователей будет значительно осложнен.



Важная часть торговли виртуальной валютой осуществляется путем обменных платформ и цифровых кошельков, который созданы в различных странах и их правовой статус в ряде случаев не установлен. Исходя из этого, пользователи, которые используют такие платформы для осуществления различных операций, могут оказаться перед правовыми, а также финансовыми рисками. Вместе с этим такие платформы являются потенциальной целью кибератак.



Анонимность или псевдоанонимность виртуальной валюты делает её привлекательной для незаконной деятельности, в том числе отмывания денег.



Национальный Банка Грузии предупреждает граждан о том, чтобы при использовании криптовалюты они проявляли осторожность и приняли во внимание вышеуказанные обстоятельства.















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