Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нацбанк Грузии призывает население быть осторожнее с криптовалютами


20.12.2017   23:23
Национальный банк Грузии предупреждает о рисках, связанных с использованием виртуальных валют, популярность которых в последнеее время выросла во всем мире.

Самая первая и самая популярная на сегодняшний день криптовалюта — биткоин, появилась в 2009 году и стала активно работать в качестве платежного средства уже через год.

«Виртуальная валюта в Грузии не представляет собой законный способ оплаты. Её деятельность не регулируется грузинским законодательством и, соответственно, виртуальная валюта не представляет собой сферу регулирования Национальным банком Грузии», — говорится в сообщении НБГ.

Национальный банк предупреждает, что при пользовании виртуальной валютой следует иметь в виду следующие обстоятельства:

Существующие сегодня виртуальные валюты характеризует большое колебание цен, на что, с большой вероятностью, влияют спекулятивные ожидания. Из-за такой нестабильности цен на виртуальные валюты её пользователи могут встать перед потенциальным финансовым ущербом.

На виртуальные валюты не распространяется действие центральных регулирующих органов, из-за чего процесс преодоления проблем и споров пользователей будет значительно осложнен.

Важная часть торговли виртуальной валютой осуществляется путем обменных платформ и цифровых кошельков, который созданы в различных странах и их правовой статус в ряде случаев не установлен. Исходя из этого, пользователи, которые используют такие платформы для осуществления различных операций, могут оказаться перед правовыми, а также финансовыми рисками. Вместе с этим такие платформы являются потенциальной целью кибератак.

Анонимность или псевдоанонимность виртуальной валюты делает её привлекательной для незаконной деятельности, в том числе отмывания денег.

Национальный Банка Грузии предупреждает граждан о том, чтобы при использовании криптовалюты они проявляли осторожность и приняли во внимание вышеуказанные обстоятельства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году Минфин Грузии планирует провести 15 реформ
НБГ издал предупреждение в связи с криптовалютами
Компания Automobiles Citroen SA опровергает какую-либо связь с Citroen Georgia
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство Грузии готовит «смелые решения» по оккупированным территориям
Российские разведчики уничтожили в Абхазии замаскированный лагерь «бандгруппы»
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия желает вернуть более 700 кинофильмов, хранящихся в "Госфильмофонде" России
Английский язык в Грузии становится доступным для всех
Изория: Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна