В Грузии подорожает вода - СМИ

20.12.2017 23:49 Вслед за электроэнергией в Грузии могут поднять тарифы и на воду, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «В богатой водой стране вода дорожает».



В беседе с автором статьи член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Георгий Пангани сообщил, что комиссия впервые должна установить трехлетний тариф на воду, и он будет зависеть от объема инвестиций, которые осуществит компания «Georgian Water and Power».



«Была представлена инвестиция на 126 миллионов лари, но комиссия согласовала 114 миллионов. Эти инвестиции обязательно отразятся в предварительном тарифе. Капиталовложения существенные, так как с 2018 года значительно меняются регуляции в связи с надежностью и качеством водоснабжения населения», — поясняет автор.



По словам Пангани, изменения обязательно отразятся на тарифе, но насколько он повысится, комиссия на этом этапе не уточняет, так как ей предстоит учесть все компоненты тарифа.



Между тем, грузинские эксперты считают повышение тарифа на воду недопустимым до тех пор, пока не будет завершен процесс установки счетчиков.



По мнению эксперта по вопросам экономики Эмзара Джгереная, принятая в Грузии традиция продолжается, и тариф на воду опять устанавливают политическим решением. В заявления компании, что инвестиции вкладываются для улучшения благосостояния населения, эксперт не верит.



Ранее в комиссию по энергетике поступили заявки от грузинских энергораспределительных компаний об установлении новых тарифов. Эксперты считают, что такая политика негативно отразится на нелегком положении большей части неимущего населения.















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