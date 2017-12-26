На строительных и операционных работах порта Анаклиа будут заняты около 2 300 человек

26.12.2017 11:18 На строительных и операционных работах порта Анаклиа прямо или косвенно будут заняты около 2 300 человек - заявил в гостях передачи Первого канала "Актуальная тема с Макай Цинцадзе" заместитель начальника департамента политики развития транспорта и логистики Министерства экономики Давид Джавахадзе.



"Проект глубоководного порта Анаклиа для нашей страны имеет историческое значение. Это будет гарантом, что только на первой фазе в страну поступит около 600 миллионов прямой иностранной инвестиции. Проект разделен на 9 фаз, и в совокупности пропускная способность порта должна достичь 100 миллионов долларов. 600 миллионов предусмотрены на первую фазу, поскольку это т.н. гринфилд, и первая фаза является самой дорогостоящей. Порт Анаклиа создает превосходную возможность, чтобы Грузия стала транзитным и логистическим хабом региона"- заявил Джавахадзе.



На вопрос ведущей передачи, была ли препятствующим фактором для инвесторов близость порта с зоной конфликта, и какие существуют риски и механизмы страховки, Давид Джавахадзе ответил, что близость порта с зоной конфликта связана не с рисками, а с большими возможностями.



"У людей, проживающих на оккупированной территории, будет больше возможности найти работу, что важно для реинтеграции с остальной Грузией. Касательно инвесторов, в тендере победил грузинско-американский консорциум, и по состоянию на сегодня у нас интернациональный консорциум, что явствует о том, что инвесторы оптимистически относятся к процессу, и не видят значимого риска"- заявил Давид Джавахадзе.

















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