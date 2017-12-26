Работу Нацбанка Грузии отметил Базельский комитет банковского надзора

26.12.2017 15:44 Базельский комитет банковского надзора признал достижения Национального банка Грузии в сфере надзора над рисками.



В опубликованном комитетом документе, в котором подводятся итоги международной практики процесса стресс-тестирования банков, практика грузинского НБ приведена как модель для подражания.



В документе отмечается, что Нацбанк Грузии внедрил надзорный подход GRAPE (General Risk Assessment Process), который предполагает секторальное распределение шоков. Это дает банку возможность оценить платежеспособность отдельного заемщика в случае финансовых проблем, сообщает «Вестник Кавказа».



Кроме того, в документе указывается, что подход Нацбанка может быть интересен для других стран, где из-за структурных изменений нет надежных долгосрочных данных финансового сектора. Национальный банк Грузии был приглашен в Базельский комитет в 2014 году.



Базельский комитет по банковскому надзору - объединение представителей центральных банков при Банке международных расчетов, которые собираются четыре раза в год, чтобы выработать стандарты банковской деятельности.















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