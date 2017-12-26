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«Фондом развития энергетики Грузии» будет руководить Торнике Рижвадзе
26.12.2017 15:57
Бывший заместитель министра энергетики Торнике Рижвадзе назначен директором «Фонда развития энергетики Грузии».
На первой встрече с сотрудниками присутствовали заместители министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе и Георгий Чиковани, а также бывший руководитель фонда Мамука Кобахидзе.
Рижвадзе ознакомил команду с планами на будущее и выслушал от них информацию о текущих и запланированных проектах.
Бывший руководитель «Фонда развития энергетики Грузии» Мамука Кобахидзе был назначен руководителем «Тбилисской транспортной компании».
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