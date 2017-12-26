Минфин Грузии намерен продолжать внедрение новых сервисов для плательщиков

26.12.2017 19:46 С будущего года значительные шаги будут предприняты в направлении развития цифровой таможни, в результате чего, станет возможным предоставление налогоплательщикам всех сервисов, существующих на таможне, — об этом министр финансов Мамука Бахтадзе заявил в ходе визита на таможенно-пропускной пункт «Сарпи» и в экономической зоне в Адлии.



По его словам, электронные сервисы значительно снизят гражданам и бизнес-сектору налоговые/таможенные административные расходы.



Министр финансов Мамука Бахтадзе лично ознакомился с работой таможенной инфраструктуры Службы доходов министерства финансов в Западной Грузии, экономических зон и сервис-центров обслуживания.

«Сегодня я ознакомился с обслуживанием и теми продуктами, которые мы предложили нашим потребителям в текущем году. Кроме того, от сотрудников я услышал инициативы, как улучшить наше обслуживание. Я ознакомил их с реформами, которые мы внедрим в будущем году. Особое внимание было уделено идее цифровой таможни», — заявил Мамука Бахтадзе.



По словам министра финансов, кроме реформ, в 2018 году планируются изменения в плане повышения качества сервиса, чтобы процессы стали более современными и обслуживание было ориентировано на комфорт и доступность для потребителей.

















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