Часть энергетиков не исключает незначительного роста потребительского тарифа на электроэнергию

26.12.2017 20:36 На завтрашнем заседании НКРЭГ (национальная регулирующя комиссия) утвердит тарифы для компаний «Теласи» и «ЭнергопроДжорджия» на 2018-2020 годы.



В этой связи часть энергетиков не исключает незначительного роста потребительского тарифа на электроэнергию. Так, по мнению декана факультета энергетики и телекоммуникаций Гии Арабидзе, возможно, рост тарифа затронет только потребителей второго и третьего уровня, то есть тех, чье потребление превышает 100 100 кВт/ч в месяц.



Энергетик Анзор Читанава воздержался от прогноза, однако выразил уверенность, что тариф будет соответствовать реалиям, а именно, регулирующая комиссия установит тариф исходя из объективных факторов.

















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