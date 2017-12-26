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Саргсян и Квирикашвили подчеркнули серьезный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве Армении и Грузии


26.12.2017   21:15
Официальный двухдневный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси завершился встречей с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Подробности передает пресс-служба главы армянского государства.

Собеседники с удовлетворением отметили, что отношения двух дружественных стран динамично развиваются и укрепляются из года в год. Они подчеркнули существенный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве Армении и Грузии за 2017 год, активное взаимодействие в сферах туризма, энергетики, информационных технологий и др. Стороны уверены, что активные контакты на высоком уровне служат хорошей предпосылкой для обозначения новых направлений партнерства.

Премьер Грузии отметил, что, хотя в этом году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений, однако связи двух стран имеют многовековую историю и всегда отличались такой же теплотой и доброжелательностью, как и сегодня. Он также поздравил президента С. Саргсяна и народ Армении с предстоящими праздниками, пожелав мира и стабильного развития.

С. Саргсян выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что пройденный армянским и грузинским народами многовековой путь обязывает власти двух государств в вверенное им время честно служить во благо двух народов.

Президент поздравил премьер-министра Грузии Квирикашвили и грузинский народ в связи с предстоящими праздниками – Рождеством и Новым Годом, пожелав хорошего настроения и оптимизма в вопросе развития и благосостояния страны.

Стороны обсудили перспективы и процесс развития двусторонних отношений в различных сферах, в том числе вопросы, связанные с планируемым в ближайшее время визитом премьер-министра Грузии в Армению.
Завершив двухдневный визит в Грузию, делегация во главе с Сержем Саргсяном вернулась в Ереван. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проводил С. Саргсяна и первую леди Риту Саргсян в аэропорту.






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