Саргсян и Квирикашвили подчеркнули серьезный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве Армении и Грузии

26.12.2017 21:15 Официальный двухдневный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси завершился встречей с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Подробности передает пресс-служба главы армянского государства.



Собеседники с удовлетворением отметили, что отношения двух дружественных стран динамично развиваются и укрепляются из года в год. Они подчеркнули существенный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве Армении и Грузии за 2017 год, активное взаимодействие в сферах туризма, энергетики, информационных технологий и др. Стороны уверены, что активные контакты на высоком уровне служат хорошей предпосылкой для обозначения новых направлений партнерства.



Премьер Грузии отметил, что, хотя в этом году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений, однако связи двух стран имеют многовековую историю и всегда отличались такой же теплотой и доброжелательностью, как и сегодня. Он также поздравил президента С. Саргсяна и народ Армении с предстоящими праздниками, пожелав мира и стабильного развития.



С. Саргсян выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что пройденный армянским и грузинским народами многовековой путь обязывает власти двух государств в вверенное им время честно служить во благо двух народов.



Президент поздравил премьер-министра Грузии Квирикашвили и грузинский народ в связи с предстоящими праздниками – Рождеством и Новым Годом, пожелав хорошего настроения и оптимизма в вопросе развития и благосостояния страны.



Стороны обсудили перспективы и процесс развития двусторонних отношений в различных сферах, в том числе вопросы, связанные с планируемым в ближайшее время визитом премьер-министра Грузии в Армению.

Завершив двухдневный визит в Грузию, делегация во главе с Сержем Саргсяном вернулась в Ереван. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проводил С. Саргсяна и первую леди Риту Саргсян в аэропорту.















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