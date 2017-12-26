Рейтинг самых быстрорастущих направлений экономики Грузии в 2017 году

26.12.2017 22:41 За 10 месяцев 2017 года экономический рост Грузии составил 4.9%. В отчете национальной службы статистики Сакстат отмечено, с какой скоростью растут те или иные сектора экономики. Из отчета следует, что самый большой рост — 12.6%, наблюдался в секторе гостиниц и ресторанов. Самым отсталым стал сектор сельского хозяйства – здесь наблюдается сокращение роста на 2.8%.



Так выглядит рейтинг роста самых крупных секторов экономики Грузии за 2017 год с учетом данных трех кварталов:



Гостиницы и рестораны — 12.6%

Горнодобывающая промышленность — 10.6%

Строительство — 9.3%

Торговля — 9.3%

Финансовая деятельность — 7.2%



Структура направлений в общем валовом продукте за три квартала 2017 года выглядит так:



Торговля – 18,7%



Промышленность – 17,0%



Транспорт и связь – 10,7%



Строительство – 10,2%



Сельское хозяйство, рыболовство – 8,6%



Операции с недвижимостью – 7,1%



Государственное управление – 6,8%



Здравоохранение и социальная защита – 5,6%



Другие сферы – 15,3%



"Новости-Грузия"











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