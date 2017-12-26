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Рейтинг самых быстрорастущих направлений экономики Грузии в 2017 году


26.12.2017   22:41
За 10 месяцев 2017 года экономический рост Грузии составил 4.9%. В отчете национальной службы статистики Сакстат отмечено, с какой скоростью растут те или иные сектора экономики. Из отчета следует, что самый большой рост — 12.6%, наблюдался в секторе гостиниц и ресторанов. Самым отсталым стал сектор сельского хозяйства – здесь наблюдается сокращение роста на 2.8%.

Так выглядит рейтинг роста самых крупных секторов экономики Грузии за 2017 год с учетом данных трех кварталов:

Гостиницы и рестораны — 12.6%
Горнодобывающая промышленность — 10.6%
Строительство — 9.3%
Торговля — 9.3%
Финансовая деятельность — 7.2%

Структура направлений в общем валовом продукте за три квартала 2017 года выглядит так:

Торговля – 18,7%

Промышленность – 17,0%

Транспорт и связь – 10,7%

Строительство – 10,2%

Сельское хозяйство, рыболовство – 8,6%

Операции с недвижимостью – 7,1%

Государственное управление – 6,8%

Здравоохранение и социальная защита – 5,6%

Другие сферы – 15,3%

"Новости-Грузия"





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