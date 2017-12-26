|
Рейтинг самых быстрорастущих направлений экономики Грузии в 2017 году
26.12.2017 22:41
За 10 месяцев 2017 года экономический рост Грузии составил 4.9%. В отчете национальной службы статистики Сакстат отмечено, с какой скоростью растут те или иные сектора экономики. Из отчета следует, что самый большой рост — 12.6%, наблюдался в секторе гостиниц и ресторанов. Самым отсталым стал сектор сельского хозяйства – здесь наблюдается сокращение роста на 2.8%.
Так выглядит рейтинг роста самых крупных секторов экономики Грузии за 2017 год с учетом данных трех кварталов:
Гостиницы и рестораны — 12.6%
Горнодобывающая промышленность — 10.6%
Строительство — 9.3%
Торговля — 9.3%
Финансовая деятельность — 7.2%
Структура направлений в общем валовом продукте за три квартала 2017 года выглядит так:
Торговля – 18,7%
Промышленность – 17,0%
Транспорт и связь – 10,7%
Строительство – 10,2%
Сельское хозяйство, рыболовство – 8,6%
Операции с недвижимостью – 7,1%
Государственное управление – 6,8%
Здравоохранение и социальная защита – 5,6%
Другие сферы – 15,3%
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна