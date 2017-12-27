НКРЭГ установит потребительские тарифы АО «Теласи» и АО «Энерго-про Джорджия»

27.12.2017 11:10 Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) сегодня на публичном заседании обсудит потребительские тарифы для АО «Теласи» и АО «Энерго-про Джорджия».



По их же данным, тарифы будут установлены комиссией на 3-летний период регуляции.



На этом же заседании будет установлен тариф производства электроэнергии «Жинвали ГЭС» на 2018-2020 гг. Кроме того, для ООО «Джорджиан уотер энд пауер», ООО «Мцхетская вода» и ООО «Руставская вода» будет определено количество нормативных потерь питьевой воды в системах водоснабжения.



Публичное заседание начнется сегодня в 11:00.

















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