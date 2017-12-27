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Новогодний подарок - электроэнергия дорожает для жителей Тбилиси
27.12.2017 13:59
Согласно проекту постановления НКРЭГ, новый тариф на электроэнергию для абонентов компании Теласи будет увеличен на 1.325 тетри, что вкупе с НДС приведет к росту тарифа для потребителей на 1.56 тетри за 1 кВт/ч.
Проект решения уже вынесен на заседание регулирующей комиссии, после чего должно состояться голосование.
Тарифы для потребителей компании Теласи:
– первый уровень (до 101 кВт/ч в месяц включительно)
Действующий тариф — 12.980 тетри
Новый тариф — 14.54 тетри
– второй уровень (от 101- до 301 кВт/ч в месяц включительно)
Действующий тариф — 16.992 тетри
Новый тариф — 18.56 тетри
– третий уровень (от 301 кВт/ч в месяц и выше)
Действующий тариф — 21.476 тетри
Новый тариф — 23.04 тетри
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