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«Европейская Грузия» связывает повышение тарифов с неправильной экономической программой правительства


27.12.2017   15:48
Повышение тарифа на электроэнергию «Европейская Грузия» связывает с неправильной экономической программой правительства. По словам Зураба Чиаберашвили, «Грузинская Мечта» пришла к власти с обещаниями снизить тарифы вдвое, однако, реально, правительственную команду заботит лишь собственное благополучие.

В «Европейской Грузии» заявляют, что повышение тарифов тяжело отразится на бюджете населения в то время, как лари обесценился.

Зураб Чиаберашвили предлагает правительству пути решения проблем. По его словам, в случае снижения бюрократических расходов, освобожденными суммами будет возможно увеличение пенсий, а также помощи ветеранам и лицам с ограниченными возможностями.

Сэкономленными средствами будет возможно поощрение малого и среднего бизнеса и снижение налогов, что положительно отразится на экономическом положении страны.

Напомни, по решению НКРЭГ, для абонентов «Теласи» электроэнергия дорожает на 1.56 тетри.






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