«Теласи» недовольна уровнем повышения тарифа на электроэнергию в Тбилиси

27.12.2017 16:30 Утвержденный тариф не дает компании «Теласи» возможности для быстрого развития, - об этом заявил в беседе с журналистами заместитель коммерческого директора компании «Теласи» Михаил Антадзе после установления повышенного потребительского тарифа на электроэнергию в Тбилиси.



Как пояснил Антадзе, повышенный тариф дает возможность, чтобы энергообеспечение в городе было стабильным и надежным, однако не позволяет компании думать о будущем развитии.



«У нас есть конкретные замечания и соображения. Главное, в чем мы не согласны с регулирующей комиссией это то, что комиссия не учитывает перемен в компании за последние годы. С 2014 года по сей день налицо значительное увеличение абонентов и сети, и это все в условиях, когда, практически, не увеличивался персонал. Более того, персонал был сокращен. Это означает то, что сотрудники «Теласи» сегодня более загружены, чем в течение последних лет. Тариф дает возможность для того, чтобы энергообеспечение в городе было стабильным и надежным, однако – не дает нам возможности полноценно думать о развитии компании в предполагаемом нами темпе», - заявил Михаил Антадзе, который не уточнил, на сколько тетри компания желала повышения тарифа на электроэнергию.



По решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ), с 1 января 2018 года для абонентов «Теласи» как бытовой, так и коммерческий тариф повысится на 1,5 тетри. Голосование по проекту соответствующего постановления состоялось на сегодняшнем заседании НКРЭГ.



Напомним, что на сегодняшний день за потребление до 101 кВт⋅ч электроэнергии бытовой тариф составлял 12,980 тетри, от 101 до 301 кВт⋅ч электроэнергии – 16,992 тетри, а потребление более 301 кВт⋅ч электроэнергии тариф был – 21,476 тетри.



Соответственно, по принятому сегодня решению, для абонентов «Теласи», за потребление 101 кВт⋅ч электроэнергии тариф с учетом НДС вырастет с 12,980 тетри до 14,5435 тетри; за потребление от 101 до 301 кВт⋅ч электроэнергии – тариф с 16,992 тетри увеличится до 18,555 тетри и за потребление более 301 кВт⋅ч электроэнергии тариф повысится с 21,476 тетри до 23,039 тетри.















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