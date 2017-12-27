Квирикашвили: Грузия в 2017 году завершила переговоры о свободной торговле с Гонконгом и начинает вести их с Индией.

27.12.2017 19:32 С 2018 года Грузия почувствует результат заключенного с Китаем Соглашения о свободной торговле. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Соглашение о свободной торговле с Китаем было подписано в мае 2017 года в Пекине. Парламент Грузии уже ратифицировал соглашение и теперь очередь за парламентом Китая. Договор вступит в силу с 1 января 2018 года. Грузия – это первая страна в регионе, у которой оформлено соглашение о свободной торговле с Китайской Народной Республикой.



«Мы оформили важнейшее соглашение о свободной торговле с Китаем, и я уверен, что плоды этого соглашения мы почувствуем в течение 2018 года. Это соглашение уже принесло эффект до его оформления, и в этом году мы продали на китайский рынок до семи миллионов бутылок вина. Процесс диверсификации нашей сельскохозяйственной продукции происходит необратимо и для нас очень важно, чтобы риски с точки зрения внешней торговли и экспорта были распределены», — сказал Квирикашвили.



Премьер напомнил, что Грузия в 2017 году завершила переговоры о свободной торговле с Гонконгом и начинает вести их с Индией.



Квирикашвили также коснулся и Соглашения об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, который Грузия подписала в 2014 году.



«Вам известно, что Грузия начала очень успешно осуществление соглашения о свободном пространстве с Европой. В этом направлении у нас очень хорошая динамика. Все больше производителей, особенно малые и средние, в нашей стране осваивают тот потенциал, который дает рынок Европы и это, действительно, радует», — заключил он.



Соглашение о свободной торговле с Китаем подразумевает безпошлинный ввоз на китайский рынок любой грузинской продукции, за исключением зерна, риса, муки, в том числе картофельной, а также шерсти, табачных изделий, части видов и изделий из дерева, бумаги, обоев, конвертов, картона и других бумажных изделий, кроме книг и нот.



Что касается Грузии, то беспошлинная торговля не коснется ряда видов говяжьего мяса, полностью баранины, семян картофеля, артишоков, оливок, кабачковых культур, кукурузы, миндаля, орехов, каштанов, киви, хурмы, абрикос, цитрусов, малины, сахара, спиртных напитков и табака и табачных изделий.















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