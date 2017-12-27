Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Грузия в 2017 году завершила переговоры о свободной торговле с Гонконгом и начинает вести их с Индией.


27.12.2017   19:32
С 2018 года Грузия почувствует результат заключенного с Китаем Соглашения о свободной торговле. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Соглашение о свободной торговле с Китаем было подписано в мае 2017 года в Пекине. Парламент Грузии уже ратифицировал соглашение и теперь очередь за парламентом Китая. Договор вступит в силу с 1 января 2018 года. Грузия – это первая страна в регионе, у которой оформлено соглашение о свободной торговле с Китайской Народной Республикой.

«Мы оформили важнейшее соглашение о свободной торговле с Китаем, и я уверен, что плоды этого соглашения мы почувствуем в течение 2018 года. Это соглашение уже принесло эффект до его оформления, и в этом году мы продали на китайский рынок до семи миллионов бутылок вина. Процесс диверсификации нашей сельскохозяйственной продукции происходит необратимо и для нас очень важно, чтобы риски с точки зрения внешней торговли и экспорта были распределены», — сказал Квирикашвили.

Премьер напомнил, что Грузия в 2017 году завершила переговоры о свободной торговле с Гонконгом и начинает вести их с Индией.

Квирикашвили также коснулся и Соглашения об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, который Грузия подписала в 2014 году.

«Вам известно, что Грузия начала очень успешно осуществление соглашения о свободном пространстве с Европой. В этом направлении у нас очень хорошая динамика. Все больше производителей, особенно малые и средние, в нашей стране осваивают тот потенциал, который дает рынок Европы и это, действительно, радует», — заключил он.

Соглашение о свободной торговле с Китаем подразумевает безпошлинный ввоз на китайский рынок любой грузинской продукции, за исключением зерна, риса, муки, в том числе картофельной, а также шерсти, табачных изделий, части видов и изделий из дерева, бумаги, обоев, конвертов, картона и других бумажных изделий, кроме книг и нот.

Что касается Грузии, то беспошлинная торговля не коснется ряда видов говяжьего мяса, полностью баранины, семян картофеля, артишоков, оливок, кабачковых культур, кукурузы, миндаля, орехов, каштанов, киви, хурмы, абрикос, цитрусов, малины, сахара, спиртных напитков и табака и табачных изделий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Экспорт грузинского вина развивается успешно
Жителям Тбилиси повысили цены на электроэнергию
Обязательное страхование иностранных автомобилей в Грузии вступит в силу с 1 марта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров высказался о блокировке своих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме
Карапетян: Состояние нашей экономики похоже на высохшее и необработанное поле
Стоимость электроэнергии повышена и для жителей регионов Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна