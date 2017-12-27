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В 2017 году Бидзина Иванишвили разбогател на 350 миллионов долларов
27.12.2017 20:16
В 2017 году Бидзина Иванишвили разбогател на 350 миллионов долларов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он является 307-м богатейшим гражданином в мире. В конце прошлого года имущество Иванишвили Bloomberg оценивал в 5,45 миллиардов долларов. Согласно нынешним данным, собственность 61-летнего Иванишвили составляет 5,8 млрд. долларов.
По данным Bloomberg, с 1990-х годов Иванишвили владеет предприятиями, фабриками, банковскими счетами, и коллекциями недвижимости.
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