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В 2017 году Бидзина Иванишвили разбогател на 350 миллионов долларов


27.12.2017   20:16
В 2017 году Бидзина Иванишвили разбогател на 350 миллионов долларов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он является 307-м богатейшим гражданином в мире. В конце прошлого года имущество Иванишвили Bloomberg оценивал в 5,45 миллиардов долларов. Согласно нынешним данным, собственность 61-летнего Иванишвили составляет 5,8 млрд. долларов.

По данным Bloomberg, с 1990-х годов Иванишвили владеет предприятиями, фабриками, банковскими счетами, и коллекциями недвижимости.








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