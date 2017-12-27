Милорава: Рост тарифов, в основном, связан с запланированными инвестициями

27.12.2017 22:03 Председатель НКРЭГ Ирина Милорава заявляет, что увеличение тарифов в Тбилиси и регионах, в основном, связано с запланированными компаниями инвестициями.



По ее словам, до 2020 года потребление в Грузии увеличится приблизительно на 20 процентов, что является вызовом для энергокомпаний, и нуждается в развитии сети.



Новые тарифы будут действовать до конца 2020 года. По словам Милорава, компании могут обратиться к комиссии с требованием изменения тарифов и до этого.



Председатель НКРЭГ предполагает, что единственный фактор, который может вызвать изменение тарифа, это обменный курс доллара-лари.















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