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Милорава: Рост тарифов, в основном, связан с запланированными инвестициями
27.12.2017 22:03
Председатель НКРЭГ Ирина Милорава заявляет, что увеличение тарифов в Тбилиси и регионах, в основном, связано с запланированными компаниями инвестициями.
По ее словам, до 2020 года потребление в Грузии увеличится приблизительно на 20 процентов, что является вызовом для энергокомпаний, и нуждается в развитии сети.
Новые тарифы будут действовать до конца 2020 года. По словам Милорава, компании могут обратиться к комиссии с требованием изменения тарифов и до этого.
Председатель НКРЭГ предполагает, что единственный фактор, который может вызвать изменение тарифа, это обменный курс доллара-лари.
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