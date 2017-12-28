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Тарифы растут из-за монополии на рынке коммунальных услуг Грузии - эксперт
28.12.2017 16:14
Эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили считает, что рост тарифов на электроэнергию вызван отсутствием конкуренции среди электрораспределительных компаний на грузинском рынке
"Все коммунальные службы у нас монополисты. В этой сфере нет никакой конкуренции, и соответственно нет никаких конкурентных цен. Цены устанавливает не рынок, а люди. А люди всегда субъективны", — заявил Симонишвили в интервью Sputnik Грузия.
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению повысила тариф для абонентов электрораспределительной компании "Теласи", оперирующей в Тбилиси.
Комиссия также повысила тарифы на 1,28 тетри для абонентов электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, охватывающей почти всю страну
Обновленные тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут действовать до конца 2020 года. За повышение тарифов на 1,5635 тетри проголосовали единогласно все члены комиссии.
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