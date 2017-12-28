Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 1 января в Тбилиси подорожает тариф на воду


28.12.2017   17:52
Согласно решению НКРЭГ (регулирующая комиссия), с 1 января в Тбилиси подорожает тариф на воду.

В частности, фиксированный (подушевой) тариф на воду увеличится на 75 тетри, и соответственно, составит 3,892 лари в месяц на человека вместо нынешних 3,147 лари в месяц.

В случае начисления по счетчику, тариф составит 0,329 лари за 1м3 воды против нынешних 0,266 лари за 1м3.

В то же время тариф на воду уменьшится для коммерческого сектора и составит 4,400 лари за 1м3 вместо нынешних 4,417 лари.

Новые тарифы войдут в силу с 1 января 2018 года и будут оставаться в силе по 31 декабря 2020 года включительно.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
Georgian Airways с марта будет выполнять рейсы на 8 новых направлениях
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В ЕНД напомнили правительству Грузии о России
Вслед за светом в Грузии подорожала вода
Адвокат Афгана Мухтарлы – Показания свидетелей противоречивы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна