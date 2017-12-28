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С 1 января в Тбилиси подорожает тариф на воду
28.12.2017 17:52
Согласно решению НКРЭГ (регулирующая комиссия), с 1 января в Тбилиси подорожает тариф на воду.
В частности, фиксированный (подушевой) тариф на воду увеличится на 75 тетри, и соответственно, составит 3,892 лари в месяц на человека вместо нынешних 3,147 лари в месяц.
В случае начисления по счетчику, тариф составит 0,329 лари за 1м3 воды против нынешних 0,266 лари за 1м3.
В то же время тариф на воду уменьшится для коммерческого сектора и составит 4,400 лари за 1м3 вместо нынешних 4,417 лари.
Новые тарифы войдут в силу с 1 января 2018 года и будут оставаться в силе по 31 декабря 2020 года включительно.
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