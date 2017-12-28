В Батуми построят спорткомплекс с катком и бассейном

28.12.2017 18:43 В Батуми планируют построить новый крытый спортивный комплекс — ледовую арену и плавательный бассейн. Для этого выделен участок земли на улице Асатиани.



Согласно опубликованной документации, проект ледовой арены предусматривает трибуны для 1500 зрителей, а бассейн — трибуны для 1000 зрителей.



Предварительная стоимость проекта 46 миллионов лари. Строительство должно завершиться через два года после оформления соглашения министерства финансов Аджарии со строительной компанией.



На этом этапе правительство в течение месяца будет принимать заявки от лиц, заинтересованных в реализации проекта. Только после этого будут согласованы детали проекта – окончательная сумма и сроки строительства, — сообщил в интервью Аджарскому телевидению министр финансов и экономики Аджарии Рамаз Болквадзе.



Ледовая арена будет предназначена для учебно-тренировочного процесса и проведения состязаний разного уровня. Каток также будет доступен и для любителей, и для проведения праздников, выставок и концертов. Что касается нового бассейна, то он будет открыт для проведения массовых состязаний по плаванию и водному поло.

























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