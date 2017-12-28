Казахстан ратифицировал соглашение о повторной реструктуризации долга правительства Грузии по госкредитам

28.12.2017 18:59 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным правительством Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.



Долг правительства Грузии перед правительством Казахстана в размере $27 млн 774 тыс. возник по итогам взаимных расчетов между Национальными банками двух стран за 1992-1993 годы и переоформлен в госкредиты, сообщал ранее министр финансов Бахыт Султанов.



Соглашением о повторной реструктуризации грузинская сторона погашает задолженность перед Казахстаном на следующих условиях: уменьшается основной долг Грузии на сумму аналогичной задолженности Казахстана по акту между Нацбанками двух стран на $2,3 млн; процентная ставка сохраняется в размере 4% годовых; график выплаты задолженности не учитывает накопленную пеню за просрочку и пролонгируется на условиях Парижского Клуба.



"Таким образом, в соответствии с соглашением 2017 года, сумма выплат грузинской стороны составит $37 млн 997 тыс. в 2017-2025 годы", - пояснял Б.Султанов.



Учитывая, что национальным законодательством Казахстана (Бюджетным кодексом) повторная реструктуризация задолженности не предусмотрена, соглашение подлежит ратификации.















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