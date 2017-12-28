Фестиваль цитруса, и новогодняя подготовка в Кобулети

28.12.2017 20:07 В рамках новогодних мероприятий на центральной площади Кобулети состоялся "Фестиваль цитруса 2017".



В фестивале цитруса, организованном Министерством сельского хозяйства Аджарии и "Агросервис центром", приняли участие действующие в регионе до 40 компаний и фермеров. Участвующие компании ознакомили потребителей со своей продукцией.



Фестиваль отличался большим количеством посетителей. Особое одобрение вызвали созданные из цитрусовых плодов гигантские фигуры, отражающие характерные для Аджарии символы.



На фестивале присутствовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, мэр Кобулети Мириан Катамадзе, члены правительства Аджарии, и другие приглашенные лица.



На фестивале цитруса наградили почетных и молодых фермеров цитрусоводов, а также выявили владельцев лучших цитрусовых садов в Хелвачаурском и Кобулетском муниципалитете. Устроили развлекательные и спортивные игры.



В заключительной части торжественное настроение создали ансамбли "Мачахела" и "Мхедрули". Зураб Патарадзе также осмотрел центральную площадь Кобулети в новогоднем убранстве, и заслушал информацию мэра Кобулети о запланированных новогодних мероприятиях.



С 25 декабря в Кобулети ежедневно проводятся детские развлекательные мероприятия, а 31 декабря ночью состоится новогодний концерт с участием Нини Бадурашвили и Тако Гачечиладзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

