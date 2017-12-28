Энергоомбудсмен: Повышение тарифа на воду было ожидаемым

28.12.2017 21:13 «Установленный тариф получен исходя из точной математики и расчетов, соответственно, получили точную цифру», — об этом заявила энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили комментируя повышение тарифа на воду.



По её словам, в процессе установления тарифной ставки GWP было зафиксировано его повышение, что вызвано в основном улучшением инвестиционной среды и процессами реабилитации, которые проходили на протяжении всего года. Было абсолютно ожидаемо, что повышение случится и комиссия сегодня примет такое решение», — заявила Саломе Вардиашвили.



Что же касается вопроса, насколько повышение тарифа на воду отразится на населении, Саломе Вардиашвили ответила, что для нее, как для защитника прав потребителей любое повышение тарифа неприемлемо.

























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