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Крупнейшая китайская компания стала партнером «Консорциума развития Анаклии»


28.12.2017   21:35
Крупнейшая китайская корпорация ZPMC подключается к строительству порта Анаклии.

Согласно соглашению между китайской компании и «Консорциума развития Анаклии», ZPMC присоединяется к «Консорциуму развития Анаклии» и становится долгосрочным партнером консорциума.

По соглашению, крупнейшая китайская компания осуществить инвестицию в строительство порта минимум в размере 50 млн долларов США, и, дополнительно, будет привлекать китайские финансовые институты к будущему инвестированию.

Для глубоководного порта Анаклии ZPMC также обеспечит поставку контейнерных подъемников современных стандартов и другой техники, необходимой для контейнерного терминала.









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