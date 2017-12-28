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Крупнейшая китайская компания стала партнером «Консорциума развития Анаклии»
28.12.2017 21:35
Крупнейшая китайская корпорация ZPMC подключается к строительству порта Анаклии.
Согласно соглашению между китайской компании и «Консорциума развития Анаклии», ZPMC присоединяется к «Консорциуму развития Анаклии» и становится долгосрочным партнером консорциума.
По соглашению, крупнейшая китайская компания осуществить инвестицию в строительство порта минимум в размере 50 млн долларов США, и, дополнительно, будет привлекать китайские финансовые институты к будущему инвестированию.
Для глубоководного порта Анаклии ZPMC также обеспечит поставку контейнерных подъемников современных стандартов и другой техники, необходимой для контейнерного терминала.
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