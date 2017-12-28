GWP: Наши ожидания были больше, чем высчитала комиссия

28.12.2017 21:59 GWP требовала еще большего увеличения тарифа на воду. По словам первого заместителя директора по управлению операциями компании Зураба Алпаидзе, они ожидали большего.



«Мы можем зафиксировать, что на дальнейший тарифный период к 2018-2020 годам, наши ожидания в связи с получаемыми доходами были больше, чем это высчитала комиссия. Компания и в дальнейшем будет успешно выполнять свободные планы», — заявил Зураб Алпаидзе.



Требование компании GWP не разделяет Энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили. По ее словам, несмотря на все, компания будет обязана поставлять потребителю продукт соответствующего качества.



«Реально, компания говорит, что при существующем тарифе невозможно развивать должное обслуживание и качество, однако, в ходе тарифной деятельности, аудитом регулирующей компании было установлено, что те расходы, которые дополнительно требовала GWP должны быть исключены, и я полностью поддерживаю это решение, так как оно положительно подействовало на интересы потребителя», — заявила Саломе Вардиашвили.



Согласно решению НКРЭГ, с 1 января в Тбилиси подорожает тариф на воду.















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