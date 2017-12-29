Нацбанк оштрафовал несколько микрофинансовых организаций и один коммерческий банк

29.12.2017 16:53 С точки зрения защиты прав потребителей за нарушение обязательств определенных гражданским кодексом , а также за позднее реагирование на претензии граждан, Национальный банк Грузии оштрафовал пять микрофинансовых организаций и один коммерческий банк.



По информации Нацбанка, в результате проверки одной из микрофинансовых орагниазций были выявлены факт нарушения пунктов 2 и 5 статьи 625 гражданского кодекса Грузии, которые касались допустимого уровня процентной ставки, определенной контрактными обязательствами. В частности эффективная процентная ставка составляет 100%, а процент штрафных санкций установлен в пределе 150%.



Вместе с тем, две микрофинансовые органиазции своевременно не предоставили клиентам отчет о претензиях.



По информации НБГ, один из коммерческих банков своевременно не осуществил реагирование на претензии клиента, чем нарушил требования «о защите прав потребителей на оказание обслуживания финансовых организаций».



Нацбанк Грузии и в будущем продолжит инспектирование и мониторинг подконтрольных ему субъектов и будет принимать необходимые меры для защиты прав потребителей», — сказано в заявлении Нацбанка Грузии.















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