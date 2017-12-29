Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нацбанк оштрафовал несколько микрофинансовых организаций и один коммерческий банк


29.12.2017   16:53
С точки зрения защиты прав потребителей за нарушение обязательств определенных гражданским кодексом , а также за позднее реагирование на претензии граждан, Национальный банк Грузии оштрафовал пять микрофинансовых организаций и один коммерческий банк.

По информации Нацбанка, в результате проверки одной из микрофинансовых орагниазций были выявлены факт нарушения пунктов 2 и 5 статьи 625 гражданского кодекса Грузии, которые касались допустимого уровня процентной ставки, определенной контрактными обязательствами. В частности эффективная процентная ставка составляет 100%, а процент штрафных санкций установлен в пределе 150%.

Вместе с тем, две микрофинансовые органиазции своевременно не предоставили клиентам отчет о претензиях.

По информации НБГ, один из коммерческих банков своевременно не осуществил реагирование на претензии клиента, чем нарушил требования «о защите прав потребителей на оказание обслуживания финансовых организаций».

Нацбанк Грузии и в будущем продолжит инспектирование и мониторинг подконтрольных ему субъектов и будет принимать необходимые меры для защиты прав потребителей», — сказано в заявлении Нацбанка Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
The Financial Times советует провести «культурный уикенд» в Грузии
Экономический рост в ноябре составил 3.7%
Ти-би-си банк построит инновационное здание бизнес-центра в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузинская валюта опять падает в цене
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Рост экономики Грузии за 11 месяцев составил 4,8%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна