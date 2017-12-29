Китайская корпорация ZPMC примет участие в строительстве порта Анаклия

29.12.2017 17:14 Крупнейшая китайская корпорация ZPMC примет участие в реализации проекта по строительству глубоководного порта Анаклия в Грузии, сообщает Первый канал ОВГ.



Между Консорциумом развития Анаклия и ZPMC накануне было оформлено долгосрочное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом, китайская корпорация инвестирует в строительство порта не менее 50 миллионов долларов. Как отмечается, в будущем инвестиции китайских финансовых институтов в проект увеличатся.



В соглашении также говорится о том, что ZPMC планирует принять участие в тендере, объявленном Консорциумом, и, в случае победы, принять участие в строительных работах на территории будущего порта.



«Вхождение ZPMC в проект Анаклия – важнейший прецедент. Проект века будет реализован американскими инвесторами вместе с инвесторами из страны, которая является одной из сильнейших экономик мира – в лице китайской корпорации. В портфолио ZPMC Грузия станет сотой по счету страной, где она оперирует», — сказал журналистам основатель Консорциума развития Анаклия Мамука Хазарадзе.



Он также добавил, что в ближайшем будущем Консорциум планирует оформить соглашения и с другими китайскими компаниями.



Основанная в 1992 году корпорация тяжелого машиностроения Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) – это крупнейший мировой производитель портового оборудования. В 2017 году продукция корпорации поставлялась в 98 стран мира. Контейнерные краны и береговые контейнерные перегружатели, произведенные корпорацией, занимают более 80% мирового рынка. Уже 19 лет корпорация остается лидером по этому показателю.



Церемонии закладки первого камня порта Анаклия состоялась 24 декабря.



Оператором и инвестором глубоководного порта Анаклия стала американская компания SSA Marine, которая является оператором 250 терминалов портов по всему миру и специализируется на морских и железнодорожных операциях.



Ожидается, что порт Анаклия начнет работать в 2021 году. Как отмечают представители Консорциума, развитие порта и города-спутника будет осуществляться по фазам. Всего их будет девять. После реализации первой фазы порт сможет принять в год 900 тысяч контейнеров.



По истечению первой и второй фаз, ближе к 2030 году, порт Анаклия сможет принимать до 14 миллионов тонн грузов. После реализации всех девяти фаз порт сможет принять более 100 миллионов тонн грузов. На осуществление всех девяти фаз понадобится более 50 лет.





"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

