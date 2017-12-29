Из Грузии экспортировано до 21 000 тонны мандарина

29.12.2017 20:45 По состоянию на 29 декабря из региона Аджарии в Россию, Украину, Армению, Узбекистан, Казахстан, Польшу, Катар, и Беларусь экспортировано до 21 000 тонны стандартных мандаринов.



Что касается нестандартных мандаринов, уже принято и переработано 7 700 тонн.



С целью организованного проведения цитрусового сезона, поставки на экспортные рынки конкурентоспособных и высококачественных цитрусов, в сезон текущего года функционируют около 30 предприятий по приему-упаковке цитрусов, и 2 консервных завода нестандартных цитрусов суммарной мощностью более чем 30 000 тонн. В предприятиях калибруют, парафинируют мандарин, упаковывают продукцию в пластиковую, картонную, и деревянную (шпон) тару, связывают в паллеты, и экспортируют.



Посредством местных мощностей можно изготовить 40 000 штуки экспортных ящиков. В существующих в регионе холодильных оборудованиях можно хранить до 7 000 тонны цитрусов. Предприятия по переработке цитруса в сезон принимают, и в виде концентрата перерабатывают до 15 000 тонны нестандартного мандарина.



С целью содействия реализации мандаринов, предназначенных для промышленной переработки, действует координационный штаб. Компаниям, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, не менее чем за 0,20 лари за килограмм, Министерство сельского хозяйства Аджарии выдаст государственную субсидию в размере 0,10 лари за килограмм.

















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