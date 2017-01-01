Грузинские военные в Афганистане станцевали «Хоруми» на Новый год

01.01.2017 16:45 Грузинские военные в Афганистане встретили Новый год вместе с военнослужащими США подразделения Task Force Tiger.



Участники миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) исполнили грузинский традиционный военный танец «Хоруми» и вместе с американскими сослуживцами разрезали праздничный торт.



С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка». По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в мисси участвуют 870 грузинских военных.



"Новости-Грузия"









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

