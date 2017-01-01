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Грузинские военные в Афганистане станцевали «Хоруми» на Новый год


01.01.2017   16:45
Грузинские военные в Афганистане встретили Новый год вместе с военнослужащими США подразделения Task Force Tiger.

Участники миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) исполнили грузинский традиционный военный танец «Хоруми» и вместе с американскими сослуживцами разрезали праздничный торт.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка». По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в мисси участвуют 870 грузинских военных.

"Новости-Грузия"





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