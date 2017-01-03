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Маккейн: Из-за Путина мир стал гораздо опаснее


03.01.2017   11:53
Из-за Владимира Путина мир стал гораздо опаснее, - заявил американский сенатор Джон Маккейн в ходе посещения совместного тренировочного и оценочного центра НАТО и Грузии, где встретился с грузинскими военными.

Сенатор Маккейн поблагодарил как американских морских пехотинцев, которые в эти праздничные дни вместе с грузинскими коллегами находятся далеко от своих семей и, в частности, грузинских военнослужащих, по его словам, противостоящих в Афганистане злу в лице «Талибана». Джон Маккейн также сказал о тех угрозах, которые создает мировому спокойствию президент РФ Владимир Путин.

«Из-за Владимира Путина мир стал гораздо опасным местом. В 2008 году он нелегально и аморально вторгся в Грузию, затем – в Крым. Также оказывает очень большое давление на храбрые Прибалтийские страны... Мы посетили несколько мест, которые нелегально аннексированы Россией. Наш лидер Рональд Рейган говорил, что мир – это сила. Вы представляете наследие этих слов Рейгана, и это будет месседжем и для России. Глубоко верю, что демократия победит. Мы гаранторы мира, гаранторы свободы американского и грузинского народов», - заявил Джон Маккейн.






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