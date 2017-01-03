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Агрессия России против Грузии вновь продолжается - министр обороны


03.01.2017   11:58
После войны августа 2008 года прошло более восьми лет, однако агрессия России против Грузии вновь продолжается и наша страна опять-таки стоит перед угрозой российской оккупации, - заявил накануне министр обороны Грузии Леван Изория в совместном тренировочном и оценочном центе НАТО и Грузии, где принимал делегацию американских сенаторов.

Леван Изория вспомнил поддержку американских сенаторов-республиканцев – Джона Маккейна и Линдси Грэма, а также сенатора-демократа Эми Клобучар в 2008 году, во время российской агрессии и отметил, что их визит еще раз подчеркивает продолжительную дружбу и партнерство Грузии и США.

«...Для Грузии является важнейшим сотрудничество с США. Верю, что Грузия всегда будет привержена демократическим ценностям, и вместе с США будет вносить вклад в дело их укрепления, так как мы всегда вместе и в горе, и в радости», - заявил Леван Изория.






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