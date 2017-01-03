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В один из дней Грузия вновь будет свободной, единой и независимой - Маккейн


03.01.2017   12:07
«Путин нелегально аннексировал часть Грузии, однако в один из дней Грузия вновь будет свободной, единой и независимой», - заявил грузинским журналистам американский сенатор Джон Маккейн, который накануне в ходе визита в Грузию посетил совместный тренировочный и оценочный центр НАТО и Грузии.

Маккейн поблагодарил грузинских солдат за вклад в обеспечение международного мира и отметил, что двухпартийная делегация США посетила Грузию для того, чтобы выразить поддержку грузинскому народу и грузинским военным, которые служат в Афганистане вместе с американцами.

«Они защищают свободу американского народа, так же, как и грузинского народа. Владимир Путин нелегально аннексировал часть Грузии, однако в один из дней Грузия вновь будет свободной, единой и независимой. Мы рады, что находимся сейчас здесь вместе с военными», - заявил сенатор Джон Маккейн.






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