|
В один из дней Грузия вновь будет свободной, единой и независимой - Маккейн
03.01.2017 12:07
«Путин нелегально аннексировал часть Грузии, однако в один из дней Грузия вновь будет свободной, единой и независимой», - заявил грузинским журналистам американский сенатор Джон Маккейн, который накануне в ходе визита в Грузию посетил совместный тренировочный и оценочный центр НАТО и Грузии.
Маккейн поблагодарил грузинских солдат за вклад в обеспечение международного мира и отметил, что двухпартийная делегация США посетила Грузию для того, чтобы выразить поддержку грузинскому народу и грузинским военным, которые служат в Афганистане вместе с американцами.
«Они защищают свободу американского народа, так же, как и грузинского народа. Владимир Путин нелегально аннексировал часть Грузии, однако в один из дней Грузия вновь будет свободной, единой и независимой. Мы рады, что находимся сейчас здесь вместе с военными», - заявил сенатор Джон Маккейн.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна