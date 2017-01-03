Гражданам Чехии могут разрешить огнестрельное оружие - СМИ

03.01.2017 12:30 Для борьбы с террористами министр внутренних дел Чехии Милан Хованец стремится закрепить в конституции право на владение огнестрельным оружием. Для внесения поправок понадобится помощь оппозиции. Об этом сообщает DW со ссылкой на информагенство dpa.



"Чешские граждане должны получить право с оружием в руках защищать жизнь, здоровье и собственность", - говорится в предложении министра.



По мнению главы МВД Чехии, "активная и быстрая оборона" могла бы снизить шансы нападающих. Огнестрельное оружие в руках граждан помогло бы "обеспечить внутренний порядок, безопасность и территориальную целостность", - говорится в предлагаемых поправках к конституции.



Чтобы реализовать инициативу министра, ее должны поддержать не менее трех пятых депутатов нижней палаты парламента Чехии и не менее трех пятых действующих сенаторов - членов верхней палаты. Для этого правящей коалиции из Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), политического движения "АНО" и Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии (ХДС-ЧНП) понадобится поддержка оппозиции.



Население Чехии - около десяти миллионов людей. В стране зарегистрировано около 800 тысяч единиц огнестрельного оружия в частных руках. Запланированные изменения к конституции, как предполагается, не должны распространяться на граждан других стран-членов ЕС, проживающих в Чехии.



Предложение главы МВД - реакция на теракты в Ницце и Берлине, где террористы использовали грузовики для наезда на людей. Террориста в Ницце застрелили полицейские, а в Берлине грузовик остановился после того, как сработала тормозная система.













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