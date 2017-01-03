Грузинская армия в ожидании сложного процесса оптимизации

03.01.2017 14:40 «Новый 2017 год обещает нам сложное экономическое положение. В стране исключением не будут и вооруженные силы, несмотря на то, что новый военный бюджет увеличивается до 750 млн лари. Одной из причин финансовых проблем, которые тормозят усиление грузинской армии, является и то, что 67% военного бюджета тратится на зарплаты личного состава и обеспечение социальных условий. Это очень большой показатель, он должен быть намного меньше, в пределах 50-55%, если армия думает о перевооружении и усилении боеготовности», - пишет военно-аналитический журнал «Арсенали» (№1, январь, 2017).



«Оптимизация, которая подразумевает и сокращение сотрудников в госструктурах, коснулась и Минобороны и вооруженных сил. Из Минобороны и вооруженных сил, предположительно, уволят 2,8-3 тысячи человек, но военных среди них будет лишь 300, а остальные будут гражданские лица. Сокращение военных обусловлено и объединением 1-ой и 5-ой пехотных бригад. Сегодня, когда страна находится в таком сложном экономическом положении, потеря работы становится семейной трагедией. С другой стороны, факт, что за последние годы в ВС стало много таких кадров, отсутствие которых не повлияет на повышение-снижение обороноспособности армии», - отмечает издание.



«Одной из целей кадровой оптимизации является и то, чтобы молодые офицеры получили возможность для карьерного роста, для чего старшие офицеры, которые служат уже более 20 лет, но не достигли предельного возраста (для полковника - 55 лет, для вице-полковника - 50 лет, для майора - 45 лет), должны уступить свои должности и уйти в запас. В отличие от прежних властей, которые могли без всякого объяснения уволить за один день из армии 200 полковников и вице-полковников (многим из них для выполнения 20-летнего стажа оставалось лишь несколько месяцев), сейчас руководство Минобороны обещает в случае добровольного ухода в запас одноразовую денежную компенсацию в размере 28 тысяч лари полковнику, 23 тысяч лари - вице-полковнику, 18 тысяч лари - майору, если возраст позволяет им служить еще несколько лет», - продолжает издание.



«Если офицер достигает предельного возраста в 2017 году, он не получит компенсацию и сможет дослужить до наступления предельного возраста. Что касается сокращенных гражданских лиц, для них выдача одноразовой компенсации не предусмотрена. Эти предложения руководства Минобороны и Генштаба выглядят интересно (о чем свидетельствует увеличившийся список офицеров, которые готовы уйти из армии после получения одноразовой компенсации), но главное то, насколько будет выполнена программа оптимизации на практике и как мало обиженных людей останется после этого процесса, потому что в конечном итоге мы все граждане Грузии», - заключает издание.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

