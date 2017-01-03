Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Исполнителем теракта в стамбульском ночном клубе оказался гражданин Киргизии


03.01.2017   15:20
Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Исполнитель теракта в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Турецкая полиция высказывала предположения, что террористом может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. В Бишкеке, как сообщал «Интерфакс», усомнились в этом, но начали проверять данную информацию.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, среди них 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Лента.ру




Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Краткосрочные колебания курса способствуют долгосрочной стабильности курса - глава НБГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Лучшими советниками министра обороны являются глава Генштаба и его заместители
В больнице убиты подозреваемые в нападении на полицейских в Грозном
В Чечне чиновники отговаривают родственников погибших силовиков от кровной мести
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна