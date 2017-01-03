Исполнителем теракта в стамбульском ночном клубе оказался гражданин Киргизии

03.01.2017 15:20 Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.



Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии. Официально данная информация пока не подтверждалась.



Исполнитель теракта в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.



Турецкая полиция высказывала предположения, что террористом может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. В Бишкеке, как сообщал «Интерфакс», усомнились в этом, но начали проверять данную информацию.



Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, среди них 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».



Лента.ру













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