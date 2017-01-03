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Гражданин Киргизии опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле
03.01.2017 17:31
Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту, передает во вторник агентство АКИpress.
Ранее СМИ сообщили, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта.
По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).
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