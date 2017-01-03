Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Киргизии опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле


03.01.2017   17:31
Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту, передает во вторник агентство АКИpress.

Ранее СМИ сообщили, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта.

По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Vogue включил Грузию в число десяти лучших направлений для путешествий в 2017 году
В Грузии увеличены сборы с тотализаторов
В Грузии ужесточается контроль за мясопродуктами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Лучшими советниками министра обороны являются глава Генштаба и его заместители
В больнице убиты подозреваемые в нападении на полицейских в Грозном
В Чечне чиновники отговаривают родственников погибших силовиков от кровной мести
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна